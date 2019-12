EuroMillions Basket League – Leuven verkoopt hekkensluiter Luik stevige oplawaai

Leuven heeft donderdagavond op de tweede speeldag van de tweede ronde in de EuroMillions Basket League een vlotte overwinning geboekt. De ‘Bears’ namen Luik te grazen met 78-56. Aan de rust stond de rode lantaarn al 51-22 in het krijt. De bekerconfrontatie tussen Leuven en Luik was na twintig minuten eigenlijk al gespeeld. Hugh Robertson loodste de thuisploeg met 31 punten naar een wel heel comfortabele voorsprong. Na de pauze hoefde het niet meer voor Leuven. In het slotkwart (9-20) kwam Luik opnieuw boven water, maar het kalf was toen al verdronken. Justin Kohadja (12 ptn en 11 rebounds) liet bij de rode lantaarn de beste indruk na.

Leuven klimt voorlopig naar de vijfde plek, met vijf overwinningen op tien duels. Luik is zegeloos laatste.

Bron: Belga