Club Brugge tegen Zulte Waregem en Antwerp tegen KV Kortrijk zijn de affiches in de halve finales van de Beker van België, zo wees de loting donderdagavond in het Astridpark uit. In de halve finales wordt er in de Beker met een heen- en terugwedstrijd gewerkt. De heenwedstrijden staan op 21-23 januari op het programma, de terugwedstrijden twee weken later (4-6 februari). De finale wordt op 22 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld.

Bron: Belga