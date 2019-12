Burgerschapswet India – Opnieuw vijf doden tijdens protesten

In het noorden van India zijn bij manifestaties tegen de omstreden burgerschapswet opnieuw vijf doden gevallen, onder wie een kind van 8 jaar. Dat meldde de politie zaterdag. Sinds de start van de protesten tien dagen geleden zijn al twintig mensen omgekomen. Vier manifestanten kwamen om toen ze geraakt werden door kogels tijdens een confrontatie met de politie, zegt de politiewoordvoerder van de staat Uttar Pradesh, Shirish Chandra. Het kind van 8 jaar overleed ook in Uttar Pradesh tijdens gedrang in het hindoeïstisch pelgrimsoord Benares (ook wel Varanasi), maakte het hoofd van het lokale politiedistrict, Prabhakar Chaudhary, bekend.

De omstreden geamendeerde burgerschapswet werd woensdag door het parlement in New Delhi goedgekeurd, en maakt het makkelijker voor bepaalde religieuze minderheden, zoals de hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen, uit naburige landen met een moslimmeerderheid om staatsburger van India te worden. De wet geldt echter niet voor moslims.

Tegenstanders zeggen dat de wet ingaat tegen de seculiere grondwet, omdat religie een basis wordt om burgerschap toe te kennen. In de noordoostelijke deelstaten die grenzen aan Bangladesh, vrezen etnische stammengemeenschappen ook een toevloed van migranten.

