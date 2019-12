Brexit – Nieuwe herdenkingsmunt voor brexit met juiste datum

De Britse regering heeft nieuwe munten van 50 pence ter herdenking van de brexit besteld – dit keer met de correcte datum. De instantie die de munten slaat in het Verenigd Koninkrijk, moest volgens mediaberichten een miljoen stuks van de munt ter herinnering aan de historische dag laten hersmelten omdat ze de datum van 31 oktober droegen. Koningin Elizabeth (93) liet officieel aankondigen dat de herdenkingsmunten uit goud, zilver en koper met 31 januari als datum geslagen zullen worden, meldde het persbureau PA zaterdag. Ze krijgen ook het opschrift “Peace, prosperity and friendship with all nations” (vrede, voorspoed en vriendschap met alle naties).

bron: Belga