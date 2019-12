Belgen in het buitenland – Twee goals en een assist van Lukaku helpen Inter voorbij Genoa

Romelu Lukaku heeft Inter voorbij Genoa geholpen met twee doelpunten en een assist. De ploeg van Antonio Conte won met 4-0 en hijst zich terug naast Juventus aan de kop van het klassement. Zijn eerste treffer rondde Lukaku af met het hoofd nadat Antonio Candreva hem met veel gevoel wist uit te kiezen (31.). Twee minuten later zette de Belgische spits ook een assist op zijn naam, door zijn man goed af te houden in de zestien en de bal af te leggen aan Roberto Gagliardini (33.).

Sebastiano Esposito maakte er na de rust, vanop de stip, 3-0 van voor Inter (63.). De wedstrijd was gespeeld, maar Lukaku kon er nog een tweede bij maken in de 71e minuut: met een mooie beweging aan de rand van de zestien kapte hij zijn verdediger uit en knalde hij vervolgens staalhard in de kruising: 4-0.

bron: Belga