Belgen in het buitenland – Meunier en PSG op reserve voorbij Amiens

Thomas Meunier heeft met PSG een eenvoudige 4-1 zege geboekt tegen Amiens. De Belgische flankverdediger speelde de hele wedstrijd voor de Franse kampioen. Kylian Mbappé (10.), Neymar (46.) en nog eens Mbappé zorgden voor een 3-0 stand na 65 minuten. Amiens kon in de 70e minuut tegenprikken via John Mendoza (70.), maar ook Mauro Icardi dikte zijn doelpuntenaantal nog wat aan voor PSG (84.).

Thomas Foket heeft met zijn ploeg Reims met 1-1 gelijkgespeeld tegen het Lyon van Jason Denayer. Lucas Tousart bracht het bezoekende Lyon op voorsprong na 10 minuten en Mathieu Cafaro zette de bordjes terug in evenwicht in de 45e minuut. Moussa Dembélé miste in de 83e minuut een penalty voor Lyon. Zowel Foket als Denayer stonden heel de wedstrijd op het veld.

Matz Sels stond tussen de palen bij Straatsburg in het duel tegen Saint-Étienne. De Belgische doelman won met 2-1, met dank aan treffers van Ludovic Ajorque (22.) en Adrien Thomasson (62.). De aansluitingstreffer van Ryad Boudebouz (72.), vanop de stip, kende geen vervolg meer.

bron: Belga