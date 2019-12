41 feestvierders bespoten met pepperspray bij optreden Dimitri Vegas & Like Mike

Tijdens een optreden van het dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike in het Antwerps Sportpaleis zijn vrijdagavond mensen bespoten met pepperspray. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Wellicht probeerden de daders paniek te zaaien om diefstallen te plegen. Eenenveertig mensen werden ter plaatse verzorgd, één van hen moest naar het ziekenhuis. De politie kon geen verdachten oppakken, zij maakten van de paniek gebruik om zich uit de voeten te maken.

De politie roept slachtoffers van diefstal op om aangifte te doen. Tijdens de tweede show van Dimitri Vegas & Like Mike zaterdagavond zal de politie enkele extra agenten inzetten die een oogje in het zeil houden voor dievenbendes.

bron: Belga