Pendelaar Eunice: “Mooie schoenen maken of kraken je outfit”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan student toegepaste informatica Eunice (19) uit Denderleeuw.

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Liefst van al laat ik me inspireren door fotografen. Dankzij @brandonwoelfel bijvoorbeeld ben ik gestart met het maken van portretten. @kihmberlie zet me dan weer aan om wat buiten mijn comfortzone te stappen. Zij doet fotoshoots waarbij ze haar hele set zelf samenstelt en vervolgens zichzelf daarin fotografeert. Heel bijzonder.

Welk restaurant doet je watertanden?

Op restaurant gaan doe ik niet zo vaak, als je fastfood niet meetelt tenminste. De keren dat ik uit eten ga, kies ik Aziatisch. In Gent heb je bijvoorbeeld een Koreaans restaurant Kim’s Kitchen. Meestal kies ik voor de spicy noedels of de kimbap, een soort van sushi op z’n Koreaans.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Dat is zonder twijfel mijn camera, een Olympus OM-D E-M5. Vorige zomer had ik een studentenjob en met het geld dat ik verdiende, wou ik graag een fototoestel kopen. Helaas was mijn loon vrij laag en dus heb ik via 2dehands.be dit toestel gekocht. Het is een digitale camera, maar hij heeft echt iets vintage. Fotografie is mijn passie en ik zou het dan ook geweldig vinden mocht het ooit meer worden dan een hobby. Ik neem het liefst foto’s van mensen (vooral vrienden), al kan een mooi landschap op vakantie me zeker verleiden.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Ik zou niet zeggen dat het een verzameling is, maar ik houd ontzettend veel van schoenen. En dan liefst sneakers van Nike. Mooie schoenen kunnen je outfit maken of kraken dus ze zijn de investering zeker waard.

Welk boek zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Ik heb onlangs ‘Opposite of Always’ van Justin A. Reynolds gelezen. Het is een liefdesverhaal dat dieper ingaat op de keuzes die we maken in ons leven. Niet bepaald het soort boek dat ik normaal gezien lees, maar echt een aanrader, zeker voor mensen die houden van drama en sciencefiction. Ik ben ook net begonnen aan ‘1984’ van George Orwell, een klassieker en tot nog toe super interessant.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Denderleeuw?

Elke plek heeft zo z’n charme, maar in Denderleeuw valt er weinig bijzonders te beleven. Ik kan me dan ook moeilijk voorstellen dat mensen een dagje naar hier zouden komen om de toerist uit te hangen. Als je dat wel doet, zou ik je aanraden om gewoon wat rond te wandelen en te genieten van de rust.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

De laatste keer dat ik op vakantie ben geweest, was naar Berlijn. Ik had me er weinig bij voorgesteld, maar de mensen zijn er super vriendelijk, het eten is geweldig en de stad is heel divers. Daar wil ik zeker nog eens naartoe. Een van mijn droombestemmingen is dan weer Singapore. De foto’s die je op sociale media ziet voorbijkomen, vind ik zo inspirerend. Hopelijk kan ik er ook snel echt naartoe.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

In een bibliotheek. Ik ga er ook graag naartoe om te studeren. En hoe mooier de bib, hoe beter ik kan werken.