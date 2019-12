Hanne van K3 verklapt geheimpje: “Bijna niemand weet dat”

K3’tje Hanne Verbruggen heeft tijdens een interview verteld dat ze tatoeages heeft. Tot nu wist niemand dat, buiten de K3’tjes zelf.

Hanne, Klaasje en Marthe stapten onlangs in de auto bij NU.nl-presentator Chris Helt. Daar hadden ze het onder meer over in hoeverre hun bekendheid een impact heeft op hun leven. Zo vertelde Marthe (23) dat ze merkt dat ze door de bekendheid en de pers anders leeft. “Ik zal niet meer snel aankondigen dat ik iemand nieuw heb leren kennen. Mensen hebben daar al snel een oordeel over. Eigenlijk zou dat niet mogen, want ik heb er nog maar twee relaties op zitten”, klinkt het.

Tatoeages

Op een bepaald moment vraagt Chris, die zelf heel wat tattoos heeft, of iemand van hen een tatoeage heeft. Blijkt dat Hanne (25) dat tot nu toe goed verborgen heeft gehouden. “Ik heb twee tatoeages. Bijna niemand wist dat, buiten onder meer Klaasje en Marthe. Ik had ze al vóór K3. Klaasje heeft op de allereerste persconferentie haar mond voorbijgepraat. Ze vroegen: ‘Wie is de stoerste van K3?’ En Klaasje antwoordde: ‘Hanne, want die heeft een tatoeage voor haar oma’”, lacht ze.

Hanne is de enige van K3 met een tatoeage. Een van haar tattoos is de letter ‘L’. Die verwijst naar haar grootmoeder Lucienne.