Wout van Aert keert terug naar de Tour: “Wil weer op ritten jagen”

Wout van Aert heeft een goede stage achter de rug met zijn team Jumbo-Visma in het Spaanse Girona. De renner kon alle trainingen afwerken en loopt maandag langs bij de dokter voor een controle. Hij hoop op groen licht zodat hij zijn rentree kan maken in het veld in Loenhout, vier dagen later. Van Aert kwam ten val in de tijdrit van de Tour de France en kwam niet meer aan koersen toe daarna. Sindsdien knokt hij hard om terug te keren op het hoogste niveau, spendeerde hij heel wat uren in de revalidatie en vertoefde hij de voorbije dagen in Spanje met de ploeg op winterstage. “Ik heb het eerste trainingskamp goed kunnen meedoen en ben heel tevreden”, zei hij op de teampresentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam. “Tijdens de trainingen op de weg voel ik die blessure niet meer. Ik hoop op groen licht maandag bij de dokter en kijk echt naar de cross in Loenhout. Ik heb het veldrijden enorm hard gemist, vooral de voorbije weken sinds ik stilaan weer de oude word. Ik verwacht niet dat ik zal meedoen voor overwinningen in het veld, maar ik bekijk het eerder als een voorbereiding op dat voorjaar.”

Van Aert heeft twee grote doelen in 2020: het klassieke voorjaar en de Tour. “Ik hoop dat ik weer mijn topniveau haal in het voorjaar. We hebben een heel sterke ploeg en als ik zelf niet top zou zijn, kunnen anderen op het voorplan treden. Ik mis nog wat procentjes en ik weet dat die laatste loodjes om terug het hoogste niveau te halen het zwaarst zijn, maar ik blijf hard werken.”

Wout van Aert maakt ook zijn terugkeer in de Tour. “De Tour was, voor die val, een ontzettend leuke ervaring. We hebben een heel mooie Tour met de ploeg achter de rug en normaal ben ik er opnieuw bij in 2020. Dat is het plan en ik wil er opnieuw op de overwinning jagen. Het is niet dat ik uit ben op revanche, maar mijn verhaal is daar gewoon nog niet af.”

Overigens zal Van Aert de enige snelle man zijn van de ploeg in de Tour. Dylan Groenewegen wordt thuisgelaten. Hij rijdt de Giro en de Vuelta.

