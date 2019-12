Vier nieuwe leden voor Zweedse Academie

De Zweedse Academie, die de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt, heeft vrijdag tijdens haar laatste sessie van het jaar, vier nieuwe leden geïnstalleerd. Het gaat om vier vrouwen, waarvan de aanstelling een nieuwe start moet worden voor de door schandalen geteisterde instelling. De nieuwe leden zijn schrijfsters Tua Forsstrom, Ellen Mattson, Anne Sward en Asa Wikforss. Daardoor is een derde van de 18-koppige instelling nu vrouwelijk. Wikforss nam de plaats van Sara Danius, de eerste vrouw die voorzitter was van de Zweedse Academie sinds 1786. Danius werd in 2015 de permanente voorzitter van de academie, maar zette in april 2018 een stap opzij en nam in februari formeel ontslag. In oktober stierf ze op 57-jarige leeftijd. Eén zitje blijft nog altijd over, na het overlijden van Goran Malmqvist in oktober.

De academie probeert zich sinds vorig jaar te herschikken om haar imago op te krikken. De instelling was in een diepe crisis verzeild geraakt door het schandaal rond Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van academielid Katarina Frostenson. Verschillende vrouwen beschuldigden hem van seksueel misbruik. Daarnaast had de Zweedse Academie zowel Arnault als Fronstenson verweten dat ze de Nobelprijswinnaar vroegtijdig hadden verklapt, en daarmee hun beroepsgeheim hadden geschonden. Arnault is intussen veroordeeld, Frostenson verliet de Academie begin dit jaar.

De sessie van vrijdag werd gehouden op het hoofdkantoor van de academie in Stockholm. Ze werd bijgewoond door de Zweedse koning Carl XVI Gustaf, de beschermheer van de Academie, koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar echtgenoot, prins Daniel.

bron: Belga