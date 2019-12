Vangst noordzeegarnalen overtreft recordjaar 2018 niet

Vissers vangen dit jaar waarschijnlijk niet zo veel noordzeegarnalen als vorig jaar, toen een recordhoeveelheid aan wal werd gehaald. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland op basis van nieuwe cijfers. Vissers hebben tot en met oktober dit jaar 12 miljoen kilo garnalen gevangen. De recordvangst van vorig jaar van 24 miljoen kilo zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Het gros van de garnalen wordt namelijk in oktober uit de netten gehaald. Daarna wordt het Noordzeewater te koud voor de garnalen en trekken ze naar diepere wateren.

Supermarkten hebben vorig jaar flink verdiend aan de verkoop van noordzeegarnalen. Dit jaar gaan ze daar niet overheen, vermoedt een woordvoerder van het CBS. Het Nederlandse statistiekbureau maakt alleen bekend hoeveel hoger de omzet is vergeleken met 2013. Vorig jaar was die bijna een kwart hoger. Alleen in 2015 verdienden supermarkten meer aan noordzeegarnalen.

Noordzeegarnalen worden traditioneel het best verkocht in december. Zo was de omzet van noordzeegarnalen vorig jaar in december vier keer hoger dan in andere maanden. De grijze garnalen worden vooral gevangen door Nederlandse, Duitse en Deense vissers. België speelt een eerder marginale rol in de vangst van de noordzeegarnalen, maar de Belgen zijn wel veruit de grootste verbruikers van de delicatesse.

