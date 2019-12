UEFA legt Turkije geldboete op na militaire groet van Turkse internationals

De Europese voetbalconfederatie UEFA heeft de Turkse bond een geldboete van 50.000 euro opgelegd nadat spelers van het Turkse nationale elftal in oktober in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk een militaire groet hadden gebracht, zo maakte de UEFA bekend. Zestien spelers kregen een waarschuwing, individuele straffen zijn er niet. Het gebaar wordt gezien als steun voor het offensief van Turkije tegen de Koerden in Syrië. Na de wedstrijd tegen Albanië werd een foto van de groep verspreid via het officiële Twitteraccount van het nationale elftal met de boodschap dat ze ‘de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en medemartelaren’. Het leverde hen internationaal heel wat kritiek op.

De UEFA verbiedt het refereren aan politiek of religie bij een wedstrijd.

Ook in ons land onstond er een mediastorm midden oktober toen voetbalclubs uit Beringen en Heusden-Zolder op hun social media foto’s en filmpjes plaatsten waarop jonge spelers een militaire groet brengen aan de Turkse vlag. Voetbal Vlaanderen, de koepel van voetbalclubs in Vlaanderen, heeft overlegd met de voetbalclubs.

bron: Belga