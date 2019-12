Toby Alderweireld verlengt zijn contract bij Tottenham Toby Alderweireld verlengt zijn contract bij Tottenham

Tottenham Hotspur heeft vandaag bekendgemaakt dat Toby Alderweireld zijn aflopende overeenkomst heeft verlengd tot juni 2023. De Rode Duivel verdedigt al sinds de zomer van 2015 de kleuren van de Spurs en is een vaste waarde centraal achterin. Lange tijd leek Alderweireld komende zomer transfervrij de deur uit te wandelen in Londen, maar nieuwe manager José Mourinho drong de voorbije weken fel aan op een nieuw contract voor de verdediger en dat kwam er ook. Tottenham Hotspur heeft vandaag bekendgemaakt dat Toby Alderweireld zijn aflopende overeenkomst heeft verlengd tot juni 2023. De Rode Duivel verdedigt al sinds de zomer van 2015 de kleuren van de Spurs en is een vaste waarde centraal achterin. Lange tijd leek Alderweireld komende zomer transfervrij de deur uit te wandelen in Londen, maar nieuwe manager José Mourinho drong de voorbije weken fel aan op een nieuw contract voor de verdediger en dat kwam er ook. De dertigjarige Antwerpenaar zit in totaal aan 179 officiële duels voor de Spurs. Vorig seizoen stond hij ook negentig minuten op het veld in de verloren Champions League-finale tegen Liverpool (2-0).

Toch was zijn verstandhouding met de vorige coach, Mauricio Pochettino, niet altijd even goed. De Argentijn hekelde het feit dat Alderweireld zijn contract niet wilde verlengen aan de voorwaarden van het Tottenham-bestuur en liet hem – vooral in het seizoen 2017-2018 – meer dan eens aan de kant.

Voor zijn transfer naar Tottenham verdedigde Alderweireld de kleuren van zijn opleidingsclub Ajax (2008-2013), Atlético Madrid (2013-2014) en Southampton (2014-2015).

Zijn maatje centraal achterin, Jan Vertonghen, beschikt ook over een aflopende overeenkomst op White Harte Lane. Meer dan waarschijnlijk wordt ook voor hem de komende weken duidelijk of die nog verlengd zal worden.

