Rechtbank geeft vakbonden bij AB InBev gelijk

De vakbonden hebben gelijk gekregen in een juridisch dispuut tegen brouwreus AB InBev. De vakbondsblokkades bij AB InBev-brouwerijen begin december dienden niet te worden opgeheven. Dat melden ACV Voeding en Diensten en advocaat Jan Buelens. Begin december blokkeerden de vakbonden bij AB InBev in het kader van een sociaal conflict verscheidene brouwerijen in Leuven, Jupille en Hoegaarden. Daarop trok de brouwer met een eenzijdig verzoekschrift naar een Leuvense rechter. Die besliste dat de blokkades dienden te worden opgeheven. Daarop werden de blokkades effectief opgebroken door de bonden.

De vakbonden stapten daarop ook naar een Leuvense rechter. En die geeft de vakbonden over de hele lijn gelijk gegeven, aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden van ACV Voeding en Diensten. “Het oorspronkelijke vonnis is verworpen”.

Advocaat Jan Buelens, die de vakbonden vertegenwoordigt, bevestigt. “De eerste beslissing werd vernietigd. De rechter besliste dat er geen aanleiding was voor het eenzijdig verzoekschrift. En de argumenten die AB InBev aanhaalde werden eveneens verworpen. Er was geen sprake van geweld of intimidatie. Werkwilligen werden niet gehinderd. Ook het argument van economische schade werd verworpen. Dat is nu eenmaal eigen aan een staking”.

ACV reageert tevreden op de beslissing. Sociaal overleg bij de brouwer is vandaag afgesprongen. Nieuwe acties zijn mogelijk vanaf januari. Het vonnis geeft de vakbonden extra munitie. “Voor alle duidelijkheid. Wij willen vooral onderhandelen aan de tafel. Maar de uitspraak betekent wel dat we de handen vrij hebben voor mogelijke nieuwe acties”.

