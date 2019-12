PS, MR en Ecolo steunen verkoop van Voo

PS, MR en Ecolo staan positief tegenover de verkoop van telecombedrijf Voo aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence. Dat werd vernomen van Fabian Culot en Muriel Gerkens die respectievelijk namens MR en Ecolo in de raad van bestuur zetelen van de Waalse intercommunale Enodia, het vroegere Publifin. Ook Julie Fernandez Fernandez (PS), de voorzitster van de raad van bestuur, steunt de verkoop. In september raakte bekend dat Nethys, de operationele poot van Enodia, zijn dochteronderneming Voo aan het Amerikaanse Providence had verkocht. Ook de filialen Win (IT) en Elicio (groene stroom) werden van de hand gedaan. Over die drievoudige verkoop is in het zuiden van het land veel ophef ontstaan. De nieuwe Waalse regering vernietigde de verkoop.

Het was echter toch de bedoeling door de zetten met de verkoop van Voo. Volgens Culot had Providence er mee ingestemd opnieuw te onderhandelen. Op een vergadering van de raad van bestuur vrijdag werden de nieuwe verkoopsvoorwaarden uit de doeken gedaan. “De heronderhandeling sloeg in hoofdzaak op de prijs, maar ook over bepaalde garanties, zoals over het personeel, de activiteiten in Luik en de contracten met onderaannemers”.

Indien de deal het uiteindelijk haalt, zou de verkoop van 51 procent van Voo tussen 350 en 485 miljoen euro kunnen opbrengen voor Enodia en Nethys. “In de hoop dat het bedrag nog enorm in waarde toeneemt. Providence is immers een fonds dat massaal investeert in aankopen om ze na zowat vijf jaar te verkopen met een veel hogere waarde”.

De MR-bestuurder preciseert dat de nieuwe versie van het contract op een medebeslissingsprocedure steunt, met een vetorecht van de publieke minderheidsaandeelhouder op de beslissingen. “We hebben een goudklomp onder onze voeten: de kabel. Maar de portefeuille is leeg, want er is vandaag niet genoeg geld om te investeren. Dat allemaal met dan nog het Zwaard van Damocles van deze concurrentiële sector boven ons hoofd”.

Na de raad van bestuur vandaag vond ook een algemene vergadering plaats. Maandagnamiddag staat een nieuwe raad van bestuur geprogrammeerd, met als doek een “conform advies” uit te brengen. Intussen kunnen de bestuurders het nieuwe akkoord helemaal uitpluizen. Er blijven nog vragen over de verdeling van de inkomsten, met de hoop dat minstens een deel terugvloeit naar de gemeenten. “We moeten dit weekend de tijd nemen om de aanpassingen aan de vorige overeenkomstengoed te lezen, om te bekijken of er niet enkele garanties moeten worden aan toegevoegd”, aldus Gerkens.

bron: Belga