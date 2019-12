Proximus League – Lommel verovert scalp van Beerschot

Lommel heeft vrijdag op de twintigste speeldag van de Proximus League, de zesde van de tweede periode, de punten thuisgehouden tegen Beerschot. De Limburgers haalden het met 1-0. Lommel klom even na het kwartier op voorsprong, toen Kolbeinn Thordarson (18.) de bal van net binnen de zestien tegen de touwen trapte. Beerschot moest nadien komen, maar kon de opening niet forceren. Met het einde in zicht voerde het Antwerpse team de druk op, al bleef de gelijkmaker uit.

In de stand van de tweede periode blijft Beerschot aan kop met elf punten, Lommel (10 ptn) stijgt naar de tweede stek.

Roeselare ontvangt zaterdag Union (17u), terwijl Oud-Heverlee Leuven aan Den Dreef Virton in de ogen kijkt (20u30). Het geteisterde Lokeren moet zondag (16u) punten zien te pakken in eigen huis tegen Westerlo.

bron: Belga