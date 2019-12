Protesten gaan ook onder nieuwe Algerijnse president verder

Een dag na de eedaflegging van de nieuwe Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zijn tienduizenden demonstranten voor de 44ste vrijdag op rij de straat opgekomen in het Noord-Afrikaanse land. In verschillende steden, waaronder Algiers, Oran en Tizi Ouzou, protesteerden burgers tegen hun nieuwe president. De 74-jarige Tebboune werd in december verkozen en volgt Abdelaziz Bouteflika op, die in april moest aftreden na massale protesten en onder druk van het leger.

De bevolking was tegen die presidentsverkiezingen, omdat ze eerst wilden dat politici uit Bouteflika’s tijdperk opstapten. Maar Tebboune was premier onder Bouteflika, waardoor hij door de demonstranten niet gezien wordt als iemand die voor verandering zal zorgen. De nieuwe president heeft die veranderingen bij zijn eedaflegging donderdag wel beloofd. Hij wil de grondwet wijzigen om de presidentiële macht in te perken en de mensenrechten te verankeren.

bron: Belga