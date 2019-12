Pools parlement schaart zich achter omstreden wetsvoorstel over rechters

Ondanks internationale ongerustheid heeft het Poolse Lagerhuis een omstreden wetsvoorstel goedgekeurd dat sancties voorziet voor rechters die zich kanten tegen de hervorming van de Poolse justitie. Het voorstel werd in de ‘Sejm’ goedgekeurd door de parlementsleden van de conservatieve regeringspartij PiS. De tekst gaat nu naar de Senaat, dat gecontroleerd wordt door de oppositie. Daar kan de tekst geamendeerd worden, maar de Sejm behoudt het laatste woord. In dat Lagerhuis zijn tot dusver alle amendementen van de oppositie verworpen.

Het wetsvoorstel voorziet sancties voor rechters die de benoeming van een andere rechter wettelijk op losse schroeven zouden zetten, of zich wagen aan “activiteiten met een politiek karakter” of activiteiten “die het goed functioneren van het gerechtelijk systeem kunnen schaden”. Criticasters laken de tekst als een nieuwe poging van de PiS om de onafhankelijkheid van het gerecht te ondermijnen. In Polen vonden betogingen plaats, en internationaal rees er bezorgdheid bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie.

Gisteren stuurde vicevoorzitter Vera Jourova van de Commissie nog een brief naar Warschau met de vraag om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Vergeefs dus. De brief was “misplaatst”, misschien als gevolg van “een gebrek aan gedegen informatie” over wat in Polen aan het gebeuren is, zo zei regeringswoordvoerder Pjotr Mueller aan de pers. Viceminister van Justitie Sebastian Kaleta opperde dat de Commissie beter haar aandacht zou richten op landen als Duitsland en Tsjechië. Daar zijn politici meer betrokken bij het functioneren van justitie dan in Polen, stelde hij.

Sinds ze in 2015 aan de macht kwam, is de PiS bezig met een grootschalige hervorming van justitie. De hervormingen zijn volgens de regering nodig om een corrupt en zelfbedienend gerechtelijk apparaat te verlossen van de erfenis van het communisme, maar volgens de Europese Commissie wordt in Polen de scheiding der machten in gevaar gebracht. Ze lanceerde reeds verscheidene inbreukprocedures en maakte ook al zaken aanhangig bij het Europese Hof van Justitie. Tegen Polen is ook een zogenaamde artikel 7-procedure geopend, die het land een schorsing in de Europese ministerraden kan opleveren.

