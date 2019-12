Nog steeds twee ontsnapten op de loop

In Turnhout zijn vanochtend nog twee van de vijf gedetineerden die gisterenavond ontsnapt waren op de loop. Politie, parket en het Gevangeniswezen hebben de identiteit van de twee nog steeds niet officieel bevestigd, maar uit goede bron is vernomen dat een van de twee de 26-jarige Oualid Sekkaki is, de broer van ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki die momenteel in Marokko in de cel zit en ooit zélf uit de gevangenis van Turnhout wist te ontsnappen. Terwijl nog naarstig gezocht wordt naar de twee gedetineerden, is ook het onderzoek naar de ontsnapping zelf volop aan de gang. “De lokale directie van de gevangenis en de regionale directie zijn donderdagavond nog ter plaatse gegaan en onze interne diensten gaan vrijdagochtend de omstandigheden van het voorval mee bestuderen”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

De vijf die konden ontsnappen zouden tijdens de avondwandeling op een of andere manier over de muur zijn geklommen. Een deel van hen zou vervolgens met een vluchtauto ontkomen zijn. Een massale zoekactie van de politie, met de hulp van een helikopter en speurhond, leverde gisterenavond nog de arrestatie van drie ontsnapten op in de buurt van het rangeerstation van Turnhout.

bron: Belga