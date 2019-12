KV Oostende behaalt tussentijdse licentie

KV Oostende heeft van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een tussentijdse licentie gekregen, waardoor de club komende maand transfers mag doen, zo maakte de Kustploeg vandaag bekend. KV Oostende zit sinds enkele maanden en eigenlijk al sinds het vertrek van sterke man Marck Coucke naar RSC Anderlecht in woelige wateren. De Kustboys zitten met een zware huurprijs voor het stadion opgezadeld en zouden daarnaast ook nog een openstaande schuld bij hun vorige eigenaar hebben. “Het feit dat we onze tussentijdse licentie behalen, is een ferme opsteker voor iedereen die dag en nacht bezig is met oplossingen te zoeken in het belang van de club”, aldus voorzitter Frank Dierckens.

“Het betekent ook dat er, zoals we al eerder meldden, op dit moment geen cashflowprobleem is. Iedereen kan nog steeds correct worden betaald en daarom beoordeelde de Licentiecommissie ons dossier als positief. Dit betekent echter niet dat er nu al een oplossing is op lange termijn, maar ook daar zijn er constructieve gesprekken lopende en heb ik er goede hoop op dat alles in orde komt. Op donderdag 16 januari houden we in de Versluys Arena een nieuwjaarsreceptie voor de supporters en het zou mooi zijn als we tegen dan een overeenkomst hebben met potentiële investeerders. Dan kunnen we meteen ook onze plannen voor de toekomst uit de doeken doen. Want ik blijf erbij, dit KVO heeft zijn plaats in eerste klasse.”

KV Oostende is op zoek naar vers geld en doet intussen haar best om nieuwe investeerders aan te trekken. Met ACEG heeft het intussen een shirtsponsor tot het einde van het seizoen, zo werd vrijdag bevestigd. Eerder was er al een overeenkomst met het Brusselse keuringsbedrijf voor het drieluik tegen Anderlecht, Club Brugge en AA Gent.

Met Fernando Canesin zijn de Oostendenaars bijna verlost van een erg zwaar contract. De middenvelder staat dicht bij een terugkeer naar zijn thuisland Brazilië, waar Athletico Paranaense verregaande interesse heeft. Het contract van Nicolas Lombaerts loopt eind dit seizoen af. “Als er iemand vertrekt, zal die wel worden vervangen”, bekende de voorzitter. “Al is het niet de bedoeling dat wij uitverkoop zullen houden. Ik lees vaak over een mogelijk vertrek van Wout Faes, maar het is de bedoeling dat Wout hier zeker nog blijft tot het einde van het seizoen. Als er een stevig bod op tafel komt, zullen wij natuurlijk wel luisteren, dat is logisch. Van zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van de club, zitten we ook rond de tafel met de spelers van wie het contract afloopt. Met enkelen willen we verder gaan, anderen zullen de club verlaten.”

Na de recente zes op negen in de competitie met onverhoopte thuiszeges tegen Anderlecht en AA Gent is KV Oostende met achttien punten naar een veiligere dertiende plaats geklommen, met tien punten meer dan rode lantaarn Cercle Brugge.

De dossiers van Sportin Lokeren en KSV ROeselare, beide in 1B, raakten niet door de tussentijdse controle. De geplaagde 1B-clubs, respectievelijk laatste en voorlaatste in de Proximus League, werden daarom een transferverbod opgelegd

bron: Belga