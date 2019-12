Informateurs brengen om 11 uur verslag uit bij de koning

Informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez trekken vandaag/vrijdag om 11 uur naar het Paleis om er bij koning Filip verslag uit te brengen van hun missie. Het is onduidelijk hoe de werkzaamheden de komende dagen zullen verlopen. Vermoedelijk wordt hun opdracht verlengd. Enigszins verrassend stuurde de koning het duo tien dagen geleden het veld in. Coens en Bouchez waren immers nog maar pas verkozen tot voorzitter van hun respectieve partijen CD&V en MR. Al waren er wel argumenten die voor hun benoeming pleitten, niet het minst het feit dat voor de christendemocraten en liberalen – vooral dan Open Vld – een sleutelrol is weggelegd in de keuze van de uiteindelijke coalitie.

Nadat hun voorganger als informateur, PS-voorzitter Paul Magnette, voluit mikte op een paarsgroene regering zonder N-VA, kondigden Coens en Bouchez aan dat ze met alle partijen gingen praten die voor regeringsdeelname in aanmerking komen, waardoor ze op zijn minst de indruk wekten dat een paarsgeel verhaal met N-VA aan boord nog niet geheel van de baan was of dat werd geprobeerd dat spoor nieuw leven in te blazen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf alvast aan dat de informateurs “op een pertinente manier” aan het werk waren en dat hij zich au sérieux genomen voelde. Het was ook de bedoeling van Coens en Bouchez PS en N-VA intensief samen aan tafel te brengen. Was, want dinsdag liet PS-kopstuk Rudy Demotte in niet mis te verstane woorden horen dat het onmogelijk is de Franstalige socialisten en Vlaams nationalisten samen in een regering te krijgen.

Daarmee zei hij expliciet wat duidelijk al langer de lijn van de PS was. De duidelijke stellingname maakt het werk voor de informateurs er niet per se eenvoudiger op. Voor CD&V en minstens een deel van Open Vld moet immers eerst worden geprobeerd een coalitie met N-VA in stelling te brengen. Maar heeft het zin dat pad te bewandelen als de PS, die politiek incontournable is, die deur dichtslaat?

Bovendien lekte in Le Soir uit dat PS en N-VA woensdag samen aan tafel hebben gezeten, zonder informateurs in de buurt. Volgens verschillende bronnen moet niet te veel achter de vergadering worden gezocht en zou die er zijn gekomen op vraag van De Wever, mogelijk op vraag van de informateurs.

Het is duidelijk dat het verslag bij de koning alvast niet op een half uurtje zal worden afgehaspeld. Toch wordt verwacht dat de koning de opdracht van het duo verlengt, al is het maar om de feestdagen te overbruggen. Indien er de komende weken geen zich komt op een nieuwe regering – met welke kleur dan ook – dan zal ongetwijfeld de piste van nieuwe verkiezingen de kop opsteken. Een recente peiling die het Vlaams Belang de hoogte in katapulteerde, zal de appetijt bij de andere partijen daarvoor echter niet voeden.

bron: Belga