Guus Hiddink viert zijn terugkeer bij PSV als ‘klankbord van technische staf’

PSV Eindhoven heeft aangekondigd dat Guus Hiddink zijn terugkeer maakt bij de club. “Guus Hiddink zal vanaf half januari als klankbord gaan fungeren voor de hele technische staf”, lieten de Eindhovenaren in een korte mededeling weten. PSV ontsloeg afgelopen maandag haar hoofdcoach Mark van Bommel na tegenvallende resultaten. Ernest Faber is tot het einde van het seizoen interimtrainer. Het wordt voor de intussen 73-jarige Hiddink zijn vierde passage bij PSV. Hiddink was als speler kort actief voor de Eindhovenaren, tussen 1970 en 1972, maar maakte vooral als coach grote sier bij de lampenclub. Na een periode als assistent tussen 1984 en 1987 stroomde Hiddink vervolgens, tussen 1987 en 1990, door tot T1 bij de Eindhovense topclub. Hij veroverde in die periode drie landstitels, drie nationale bekers en de Europacup I (1988).

Na diverse buitenlandse omzwervingen keerde hij tussen 2002 en 2006 terug naar PSV. Opnieuw was Hiddink succesvol met weer drie landstitels en één beker. Hij strandde met de club ook op een zucht van de Champions League-finale in 2005.

Hiddink coachte in zijn rijkgevulde carrière ook topclubs als Real Madrid, Valencia en Chelsea en was bondscoach van Nederland (2x), Zuid-Korea, Turkije en Australië. Zijn laatste opdracht was het Chinese beloftenteam.

PSV beleefde een moeilijk najaar en staat na zeventien speeldagen in de Eredivisie pas vierde, met 31 punten. In de Europa League overleefde PSV de groepsfase niet.

