Groen kwaad om Zolgensma-loting door Novartis

Farmabedrijf Novartis gaat het erg dure medicijn Zolgensma volgend jaar gratis aan 100 baby’s uitdelen. De kindjes zouden via loting worden uitgekozen. “De schaamte voorbij”, reageert Groen-Kamerlid Barbara Creemers. Zolgensma is een medicijn voor de spierziekte SMA. Het middel kost 1,9 miljoen euro, en wordt bij ons niet terugbetaald. De ouders van de Vlaamse baby Pia kregen het geld bijeen met een sms-actie.

Producent Novartis wil nu een programma opstarten om andere zieke baby’s te helpen in landen waar Zolgensma nog niet terugbetaald wordt, in casu overal behalve in de VS. Het medicijn zou gratis worden toegediend aan 100 baby’s onder de twee jaar oud, en die kindjes zou Novartis via loting willen uitkiezen.

“De schaamte voorbij”, reageert Groen-Kamerlid Barbara Creemers. “Het leven mag geen loterij zijn. Wanneer willekeur de bovenhand neemt, moet het beleid ingrijpen”, vindt ze. De Groen-Ecolo-fractie vraagt actie van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

bron: Belga