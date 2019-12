FIFA-baas Infantino vindt BENE-League een optie

De FIFA zal zich niet langer fel verzetten tegen de plannen voor het creëren van nieuwe competities, zoals bijvoorbeeld een BENE-League. Voorzitter Gianni Infantino zei vandaag in Doha steeds beter te begrijpen dat de kleinere landen daar in de toekomst naartoe willen. “We moeten openstaan voor discussies”, legde Infantino uit. “De Belgen en de Nederlanders hebben gepraat over het creëren van een BENE-League. Deze discussies zijn al 20 jaar aan de gang. We zeggen altijd nee, omdat we de voorkeur hebben voor nationale competities. Maar misschien helpt het? Misschien is het de enige uitweg. Dat geldt voor landen in Europa, maar misschien ook voor Afrika. Ik denk dat de FIFA als plicht heeft om deze plannen te bestuderen en dan te kijken welke kant het opgaat.”

De verschillen tussen de grote Europese competities en de kleinere worden steeds groter, vooral in financieel opzicht. Dit seizoen komen voor het eerst alle clubs die in de achtste finales van de Champions League staan, uit slechts vijf landen: Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Er is al meer dan twintig jaar sprake van een BENE-League. Het onderwerp kwam dit najaar weer in de aandacht, nadat Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in de Franse kwaliteitskrant Le Monde liet noteren dat de plannen concreter dan ooit zijn.

Bron: Belga