Fabien Neretsé veroordeeld tot 25 jaar voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Rwanda

Het hof van assisen van Brussel heeft Fabien Neretsé veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. De 71-jarige voormalige hoge Rwandese functionaris was donderdagavond door de jury schuldig bevonden aan meerdere gevallen van moord en moordpogingen, die omschreven werden als oorlogsmisdaden, en aan volkerenmoord in Rwanda in 1994. De juryleden en de drie rechters van het hof namen na een beraadslaging van zes uren slechts één verzachtende omstandigheid in aanmerking ten gunste van Fabien Neretsé: zijn leeftijd. Ze spraken een gevangenisstraf van 25 jaar uit.

Federaal procureur Arnaud d’Oultremont had een straf van 30 jaar cel gevorderd. Zijn verdediging vroeg aan de jury om rekening te houden met verzachtende omstandigheden, met name zijn gevorderde ouderdom. Ze hoopten dat dit de strafmaat kon beperken tot 15 jaar.

Fabien Neretsé, die al jaren in Frankrijk verblijft, was gisterenavond door de jury na twee dagen deliberatie schuldig bevonden aan de hem ten laste gelegde feiten, de misdaad van volkerenmoord, waar hij zich als eerste voor een Belgische rechtbank moest verantwoorden, en verschillende oorlogsmisdaden. Twaalf daarvan werden begaan in Kigali (negen moorden en drie moordpogingen) op 9 april 1994 en minstens twee in de buurt van Mataba in mei en juni 1994. Neretsé werd vrijgesproken van twee oorlogsmisdaden (moorden) in Kigali.

Neretsé weerlegde tijdens het proces, dat zes weken duurde, alle beschuldigingen tegen hem, en wees erop dat hij in 1992, twee jaar voor de genocide, afstand deed van alle belangrijke overheidsposten die hij bekleedde. Ook zei hij geen leider geweest te zijn van de Interahamwe, de jeugdmilitie van regeringspartij MRND die mee verantwoordelijk wordt geacht voor de genocide.

