Echtgenoot van Amerikaanse diplomaat aangeklaagd voor fataal ongeval

Anne Sacoolas, de vrouw van een Amerikaanse diplomaat, wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd omdat ze de Britse tiener Harry Dunn in augustus doodreed. De zaak zorgde voor verontwaardiging omdat ze het land ontvluchtte. De 19-jarige Harry Dunn stierf op 27 augustus nadat Sacoolas in Northamptonshire met haar wagen inreed op zijn motor omdat ze aan de verkeerde kant van de weg reed. Ze werd ondervraagd door de politie, maar verliet daarna het land, omdat ze naar eigen zeggen als vrouw van een Amerikaanse diplomaat immuniteit genoot.

“Na de dood van Harry Dunn in Northamptonshire, heeft het parket vandaag de politie van Northamptonshire de toestemming gegeven om Anne Sacoolas aan te klagen voor het veroorzaken van de dood door gevaarlijk rijden”, zei Janine Smith van het Britse parket vrijdag. In een verklaring werd meegedeeld dat de uitleveringsprocedure is begonnen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, noemde de beslissing om Sacoolas aan te klagen “een belangrijke stap op de weg naar gerechtigheid voor Harry, en naar troost voor zijn gezin”. “Ik hoop dat Anne Sacoolas nu beseft dat het juiste om te doen terugkomen naar het Verenigd Koninkrijk is, en mee te werken met het strafrechtelijk proces”, zei hij.

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoette in oktober in het Witte Huis de ouders van Harry Dunn. Trump stelde toen aan de ouders voor om de bestuurder ook ineens te ontmoeten in het Witte Huis, maar dat aanbod sloegen de ouders af.

bron: Belga