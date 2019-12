Burgerschapswet India – Twee doden en honderden manifestanten opgepakt bij protesten

In India zijn donderdag twee mensen om het leven gekomen bij hernieuwde protesten tegen een nieuwe burgerschapswet. Dat gebeurde in het zuidelijke Mangalore, toen het tot schermutselingen kwam tussen een tweehonderdtal demonstranten en de politie en de agenten het vuur openden op de menigte, zo meldt een plaatselijke verantwoordelijke. De slachtoffers zijn twee mannen van 23 en 49 jaar. Daarmee zijn inmiddels al acht personen omgekomen sinds de protesten uitbraken. Verschillende manifestanten werden met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Er werden donderdag voorts ook honderden manifestanten opgepakt.

In verschillende delen van het land was een verbod op grote bijeenkomsten uitgevaardigd. Het verbod gold onder andere in delen van New Delhi, Bangalore en de voorsteden, de volledige staat Uttar Pradesh en in delen van de staat Madhya Pradesh. In heel India waren protesten gepland, grotendeels door studenten, burgermaatschappijgroepen en oppositiepartijen.

De omstreden geamendeerde burgerschapswet werd woensdag door het parlement in New Delhi goedgekeurd, en maakt het makkelijker voor bepaalde religieuze minderheden, zoals de hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen, uit naburige landen met een moslimmeerderheid om staatsburger van India te worden. De wet geldt echter niet voor moslims.

Tegenstanders zeggen dat de wet ingaat tegen de seculiere grondwet, omdat religie een basis wordt om burgerschap toe te kennen. De regerende Bharatiya Janata-partij (BJP) van premier Modi stelt dat de burgers van India, ook moslims, niet zullen worden getroffen, maar dat de wet enkel tegemoet komt aan mensen die religieuze vervolging in de drie landen met een moslimmeerderheid ontvlucht hebben.

De burgerschapswet leidde de afgelopen week tot gewelddadige protesten in het land. In de noordoostelijke deelstaten die grenzen aan Bangladesh, vrezen etnische stammengemeenschappen een influx van migranten.

Bron: Belga