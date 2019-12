Britse parlementsleden keuren brexitwet goed

De Britse parlementsleden hebben de Withdrawal Agreement Bill (WAB) of de brexitwet met een overweldigende meerderheid goedgekeurd. Die maakt een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari mogelijk. De wet kreeg vanmiddag in het Britse Lagerhuis in tweede lezing 358 stemmen voor en 234 stemmen tegen. Het werd verwacht dat de wet ditmaal zonder veel kleerscheuren zou goedgekeurd worden. Sinds de recente verkiezingen beschikken de Tories van premier Boris Johnson over een comfortabele meerderheid van 365 van de 650 parlementsleden.

De WAB zet het echtscheidingsakkoord dat Johnson met de EU bereikte om in nationale wetgeving. De overige stappen in de parlementaire behandeling van de wet vinden plaats in januari. De regering is vastberaden om alles tijdig af te handelen, zodat het land zoals gepland op 31 januari uit de EU kan vertrekken. Tegen dan moet ook het Europees Parlement het akkoord bekrachtigen.

Vanaf 1 februari zouden de Britten dan verdwijnen uit de Europese instellingen, maar het land heeft nog tot eind 2020 toegang tot de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie. In die overgangsperiode blijven de BritHet biedt Britten en Europeanen elf maanden tijd om een handelsakkoord te bereiken. De WAB sluit een verlenging van die overgangsperiode immers uit.

bron: Belga