Boeing-capsule onderweg naar ruimtestation ISS

Vanop de lanceerbasis Cape Canaveral in Florida is om 6.36 uur lokale tijd (12.36 uur Belgische tijd) de eerste testvlucht van de Boeing-ruimtecapsule Starliner richting het Internationaal Ruimtestation ISS vertrokken. De capsule is onbemand, maar als de test slaagt, zouden er binnen afzienbare tijd astronauten mee van en naar het ruimtestation kunnen worden vervoerd. De Starliner (CST-100 in het jargon) werd gelanceerd met behulp van een Atlas-V draagraket. Aan boord waren dus geen astronauten, maar wel een pop die Rosie werd gedoopt, een knuffel Snoopy, en zowat 300 kilogram aan voorraden en uitrusting voor de bemanning van het ISS.

Als alles goed verloopt, meert de capsule morgen aan het ISS aan. Een week later zou het gevaarte weer naar de aarde terugkeren.

Boeing is een van twee ondernemingen die door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa zijn aangeduid om ruimteschepen te bouwen die zullen worden ingezet tussen de aarde en het ISS. De tweede is SpaceX, waarvan de Crew Dragon in maart een succesvolle onbemande testvlucht naar het ISS ondernam.

Sinds het einde van de Space Shuttle in 2011 voeren de Amerikanen geen eigen bemande ISS-ruimtevluchten meer uit. Sindsdien zijn Amerikaanse astronauten voor missies in het ISS aangewezen op de Russische Sojoez als transportmiddel.

Bron: Belga