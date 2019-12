Beke investeert 7,7 miljoen euro in preventie

De Vlaamse regering heeft beslist 7,7 miljoen euro te investeren in gezondheidspreventie. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. De aankondiging komt er na een week verhitte discussies over besparingen in de preventieve gezondheidszorg. CD&V-minister Wouter Beke stond de voorbije week in het oog van de storm nadat bekend was geraakt dat de regering zo’n 2,3 miljoen wilde besparen in de preventieve gezondheidszorg. Na fel protest schroefde Beke die besparingen grotendeels terug.

Nu kondigt de CD&V-minister 7,7 miljoen euro aan investeringen aan voor preventie. De middelen gaan naar onderzoek naar aangeboren aandoeningen, tuberculosebestrijding en de ontwikkeling van een preventiebarometer. Daarnaast is ook beslist dit jaar nog te investeren in extra vaccins, waardoor er in 2020 extra geld kan gaan naar preventie.

Concreet gaat er bijna 3,7 miljoen euro naar de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), 2 miljoen euro naar het Vlaams Centrum Brussel voor opsporing Metabole Aandoeningen (VCBMA) en het Vlaams Centrum Antwerpen Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen (CBAA). Daarnaast gaat er nog 611.000 euro naar de ontwikkeling van een preventiebarometer. Voor de aankoop van vaccins dit jaar is tot slot 1,3 miljoen euro voorzien.

bron: Belga