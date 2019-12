Australische rechtbank legt Volkswagen recordboete op

Een federale rechtbank in Australië heeft de Duitse autobouwer Volkswagen vrijdag 125 miljoen dollar (77,4 miljoen euro) aan boetes opgelegd wegens inbreuken op de uitstootnormen en de consumentenwetgeving. Het gaat om de hoogste boete ooit wegens schendingen van de Australische consumentenwetgeving. Volkswagen gaf toe dat het bij de import van ruim 57.000 auto’s in Australië niet eerlijk was over het bestaan van sjoemelsoftware in de wagens.

Regulator ACCC begon in september 2016 een juridische procedure tegen Volkswagen en in maart 2017 tegen VW-dochter Audi. De procedure tegen Audi vervalt door de uitspraak van vrijdag.

Volkswagen heeft nog niet beslist of het in beroep gaat tegen de boete. Het bedrijf vindt de aanvankelijk met de ACCC overeengekomen boete van 75 miljoen dollar “fair”.

De Duitse autobouwer heeft in een afzonderlijke Australische groepsvordering in september al geschikt voor 96 miljoen dollar.

Bron: Belga