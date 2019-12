Antwerpse politie betrapt bestuurder met ballon met lachgas in zijn mond

In Antwerpen heeft de lokale politie in de nacht van donderdag op vrijdag op de Italiëlei een bestuurder betrapt met een ballon met lachgas in zijn mond. De man bleek ook zonder rijbewijs rond te rijden en de keuring van het voertuig was verlopen. De politie heeft de voorraad lachgas van de man in beslag genomen. Sinds kort is het oneigenlijk gebruik van lachgas in Antwerpen verboden. De Antwerpse politie betrapte in dezelfde nacht nog een tiental andere bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertoonden of andere inbreuken pleegden. Op de Ernest Van Dijckkaai werden ook de drie inzittenden van een huurwagen opgepakt omdat er cocaïne en een grote hoeveelheid cash geld in de auto lag. Het voertuig zelf werd ook in beslag genomen.

bron: Belga