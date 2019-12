Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020 – Stotter-verleden Biden en aanval op jongste kandidaat vallen op in nieuw debat Democraten

De Democratische kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap hebben donderdag de degens opnieuw gekruist in een televisiedebat, het zesde al. De jongste kandidaat, de 37-jarige Pete Buttigieg, kwam er onder vuur te liggen, en er was ook wat te doen rond een onhandige verwijzing van koploper en voormalig vicepresident Joe Biden naar zijn strijd tegen het stotteren. Verenigd waren de kandidaten opnieuw in hun verzet tegen de Republikeinse president, Donald Trump. Buttigieg, de burgemeester van South Bend in de staat Indiana, kreeg het tijdens het debat in Los Angeles voor het eerst hard te verduren. Een teken dat de dertiger als een bedreiging wordt beschouwd. Hij staat vierde in de race, maar leidt de peilingen in de staat Iowa. En die opent op 3 februari het seizoen van de primaries, en zal dus de toon zetten voor het vervolg.

Het was senatrice Elizabeth Warren die het eerste schot loste. Zij verweet Buttigieg dat hij achter gesloten deuren meetings hield om geld te verzamelen. “Miljardairs in wijnkelders zouden niet de volgende president moeten kiezen”, klonk het, een verwijzing naar een geldinzameling die de burgemeester onlangs organiseerde in een wijnkelder.

“Dit is het probleem met het houden van zuiverheidstests die men zelf niet zou doorstaan”, riposteerde Buttigieg, op zijn beurt verwijzend naar het fortuin van Warren.

Bernie Sanders sloot de discussie met een humoristische toets, door te zeggen dat Buttigieg “maar 39 miljardairs” telt onder zijn geldschieters, tegen 44 voor Joe Biden.

Deze laatste had het tijdens het debat onder meer over zijn jarenlange strijd tegen stotteren. Maar hij deed dat door een stotterend kind na te doen, wat door velen als minstens onhandig werd opgevat. Maar een tweet van Sarah Sanders, voormalig woordvoerster van president Trump, verhitte de gemoederen pas echt. “IIIIIIIIIIIIIII hhhave absolutely no idea what Biden is talking about”, tweette zij. Dat leidde tot hevige reacties, waarna Sanders zich verontschuldigde en het bericht verwijderde.

Ook vanop de officiële Twitter-account van Joe Biden kwam er een reactie. “Ik heb mijn hele leven gewerkt om stotteren te overwinnen. Ik ben vereerd om kinderen te kunnen inspireren die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat heet empathie”, klonk het daar.

Uiteraard kwam ook de impeachmentprocedure tegen Trump ter sprake. “We moeten de integriteit van het presidentschap herstellen”, stelde Biden bijvoorbeeld. Trump is een “pathologische leugenaar” die “de meest corrupte regering van de moderne Amerikaanse geschiedenis” leidt, ging Bernie Sanders nog een paar stappen verder.

Ook in vorige debatten was Trump al een geliefkoosd doelwit van de Democratische presidentskandidaten.

