Afhandelcentrum voor transmigranten in Steenokkerzeel is dicht

Het nationaal afhandelcentrum voor transmigranten, dat ondergebracht was in het gesloten terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel, is dicht. Dat staat vrijdag in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De beslissing dateert al van begin december. Het nationaal afhandelcentrum voor transmigranten werd iets meer dan een jaar geleden ondergebracht in een vleugel van het terugkeercentrum 127bis. Van de 120 bedden in Steenokkerzeel werden er 40 gereserveerd voor transmigranten die in het hele land werden opgepakt. Die moesten in principe allemaal naar Steenokkerzeel worden gebracht.

Maar dat bleek al snel geen groot succes. Het afhandelcentrum, dat deel uitmaakte van een plan van toenmalig minister Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken (N-VA), stond al snel leeg. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken had de politie niet genoeg personeel, en was de rit voor veel politiediensten te ver. De meeste zones brengen opgepakte transmigranten liever gewoon naar een centrum dichter in hun buurt.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en zijn collega op Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) trokken begin december de stekker uit het centrum. Door die reorganisatie komen opnieuw 40 plaatsen vrij voor uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen die illegaal in het land verblijven en een misdrijf hebben gepleegd, benadrukt De Block. Volgens De Crem wordt het accent verlegd “naar een meer mobieler en efficiënter optreden tegen mensensmokkel en transmigratie”. De minister maakt ook meer manschappen vrij voor grote operaties tegen transmigratie die gepland zijn in de eindejaarsperiode.

