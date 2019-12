Actie Extinction Rebellion gecounterd met herhalend klank- en lichtspel

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion waren talrijk aanwezig op de Brusselse Grote Markt voor hun “Tweede Verklaring van Rebellie”, maar de actie werd overstemd door het klank- en lichtspel dat herhalend werd afgespeeld. De politie was vrijwel niet te bespeuren op de Grote Markt en kwam niet tussen. De actie van burgerlijke ongehoordzaamheid van Extinction Rebellion zou om 20.08 uur starten, na afloop van het klank- en lichtspel dat in het kader van Winterpret wordt afgespeeld op de Grote Markt. Aan het einde van dat spektakel werd vrijwel meteen het logo van de radicale klimaatactiegroep op het Brusselse stadhuis geprojecteerd en mengden verschillende leden in een verlicht pak zich al dansend tussen het aanwezige volk. Maar al even snel werd ook het bandje van het klank- en lichtspel opnieuw opgestart. Zo leken de dansende leden van Extinction Rebellion zelfs onderdeel van het spektakel van Winterpret.

Deze counter van de stad Brussel zorgde zichtbaar voor enige verwarring. Pas toen verschillende groepjes van klimaatactivisten zich begonnen te vormen, probeerden ze ook luidkeels hun verklaring af te lezen. Na verloop van tijd hielden ze witte en rode lampjes omhoog en scandeerden ze meermaals “Extinction Rebellion”.

Het was voor velen afwachten hoe de politie zou reageren op de verboden betoging die zich in een neutrale zone afspeelde en waarvoor geen toestemming was gevraagd. Het viel op dat de politie amper aanwezig was, niet tussenkwam en zich mogelijk enkel in burger tussen het volk mengde.

