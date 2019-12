VRT mikt op “impact via ontspanning” op één

De VRT wil met nieuwe programma’s op één in het komende voorjaar “impact hebben, maar op een manier dat het plezant is om te kijken”. Dat zegt netmanager Olivier Goris. “De ontspanning die we brengen, mag niet zomaar gratuit zijn.”

De openbare omroep moet van de nieuwe Vlaamse regering meer dan ooit focussen op het versterken van de Vlaamse identiteit. Goris vindt dat één dat al doet. “Als publieke omroep moet je dicht bij je publiek staan om relevant te zijn”, zegt hij. “Wij willen dingen op de kaart zetten. En dat doen we ook: denk aan ‘Down the Road’, ‘Taboe’ en zelfs ‘Thuis’. We benadrukken misschien te weinig wat we doen, omdat het voor ons een evidentie is.”

Maar de VRT moet ook verder besparen. Dat heeft gevolgen. “Een schema zonder aankoop en herhalingen gaat niet meer”, erkent Goris. Hij geeft toe dat er in de voorbije maanden te veel herhalingen waren. “We moeten goed nadenken over wat we nog kunnen herhalen. We herhalen liefst niet te snel programma’s.” Voor fictie moet de openbare omroep dan weer op zoek naar partners. “Alleen betalen gaat niet meer.”

Drugshaven en de gids in Rudi Vranckx

De openbare omroep vindt die partners wel nog, zo blijkt uit de plannen voor de komende maanden. Zo komt het tweede seizoen van de dramareeks “Over Water” eraan, net nu de Antwerpse drugshandel weer volop in de actualiteit is. Later volgt “GR5”, een “psychologische roadthriller” over vier vrienden die de wandelroute volgen waarop hun vriendin vijf jaar geleden verdween.

Op zaterdag blaast één het spelprogramma “1 jaar gratis”, dat eerder al zeven seizoenen liep, nieuw leven in. “Het wordt een frisse nieuwe versie”, zegt Goris. Thomas Vanderveken zal presenteren en de winnaar krijgt het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer. De eerste aflevering gaat op 4 januari op antenne.

Rudi Vranckx maakt dan weer twee reeksen: een voor één en een voor Canvas. De journalist trok naar drie conflictgebieden: Irak, Somalië en Afghanistan. In ‘Tussen oorlog en leven’ (één) neemt hij twee bekende Vlamingen mee naar die gebieden, om zich onder te dompelen in verhalen van mensen ter plaatse. In ‘De eeuwige oorlog’ (Canvas) onderzoekt Vranckx waarom er maar geen einde komt aan de oorlog.

Liefde groeit in de buik en gaat door de maag

In het nieuwe programma ‘Kinderwens’ gaat Leen Dendievel in op de vraag waarom ze geen kinderen wil, terwijl de meeste mensen dat wel willen. Ze praat met experten en ervaringsdeskundigen over het waarom van een kinderwens.

Verder pakt de VRT nog uit met een Vlaamse versie van ‘First dates’, waarbij vrijgezellen hun kans wagen tijdens een blind date in een restaurant. Eerder was op één al de Britse versie van dat programma te zien.

Uiteraard zijn er ook nieuwe seizoenen van programma’s die het vorig jaar al goed deden, zoals ‘Dertigers’, ‘Down the Road’, ‘De Columbus’ en ‘Twee tot de zesde macht’. In de vooravond blijft één vasthouden aan het succestreintje met ‘Dagelijkse kost’, ‘Blokken’, ‘Het journaal’, ‘Iedereen beroemd’ en ‘Thuis’.