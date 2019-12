20/12-21/12

In ‘Clash’ werpen Joost Vandecasteele en Joris Van Den Brande zich in de strijd tussen hoofd en lijf. Wij zijn ons brein, wordt vaak gezegd, maar intussen vallen de slachtoffers van psychische problemen bij bosjes. Wat zegt dat over ons brein, en over ons? Vandecasteele en Van Den Brande dalen af naar de diepste kronkels van hun hoofd, op zoek naar controle. De voorstelling gaat dit weekend in première in BRONKS in Brussel, en op zaterdag kan je achteraf nog een fuif voor het goede doel meepikken, met LeFtO en Alfred Anders achter de draaitafel. Vanaf februari gaat ‘Clash’ op tour in Vlaanderen.

