Studie met eerste MRI-scan van vrijend koppel is nog steeds populair: “gratis seksfoto’s werken”

In 1999 werd voor een medische studie in het British Medical Journal de eerste MRI-scan van een penis die een vagina penetreert gemaakt. Twintig jaar na datum hebben de auteurs toegegeven dat de studie ondanks beperkte medische relevantie nog steeds heel populair is.

De studie uit 1999 werd uitgevoerd door het Universitair Ziekenhuis Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Niemand bij het British Medical Journal vond de studie indertijd uitzonderlijk bruikbaar of wetenschappelijk vernieuwend. Bovendien won het onderzoek een Ig Nobelprijs voor geneeskunde – een parodieprijs uitgereikt voor wetenschappelijke bijdragen die je “eerst doen lachen, maar dan doen nadenken”. Blijkt echter dat goede wetenschap en populariteit niet noodzakelijk samenhangen, want het medische artikel is een van de meest gedownloade ooit uit het British Medical Journal. In oktober van dit jaar werd het artikel nog 50 keer bezocht.

Gratis seksfoto’s

Volgens de verantwoordelijke onderzoekers, die de hedendaagse populariteit van de studie betreuren, was het vooruitzicht van gratis afbeeldingen van vrijende mensen – hoewel nogal abstract en in zwartwit – voldoende om mensen naar de studie te lokken. In tijden waarin pornografisch materiaal gemakkelijk en gratis op het internet te vinden is, lijkt die verklaring echter niet meer op te gaan. Volgens voormalig redacteur van het British Medical Journal Tony Delamothe is de pers verantwoordelijk: “Journalisten hebben de afgelopen 20 jaar de belangstelling levend gehouden, waarbij ze de originele paper regelmatig opnieuw hebben ontdekt en er nieuwe generaties naartoe hebben gestuurd”, zegt hij in Daily Mail. “De populariteit van het artikel, 20 jaar na de oorspronkelijke publicatie, is een studie op zichzelf waard.”

Boemerang

Het doel van het onderzoek was “om erachter te komen of het nemen van afbeeldingen van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen tijdens coïtus haalbaar is” en “om te achterhalen of eerdere en huidige ideeën over de anatomie tijdens geslachtsgemeenschap en tijdens vrouwelijke seksuele opwinding gebaseerd zijn op veronderstellingen of op feiten.” Het antwoord op de eerste vraag bleek wisselend; hoewel het uiteindelijke lukte om een vrijend koppel (in missionarispositie) op magnetisch beeld vast te leggen, stootten de onderzoekers naar eigen zeggen wel op heel wat – niet-gespecificeerde – problemen. Op de tweede vraag werd wel een eenduidig antwoord gevonden: in tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht neemt de penis tijdens de seks een boemerangvorm aan. Tot dat moment werd aangenomen dat het mannelijk geslachtsorgaan recht (zoals op bovenstaande afbeelding) of S-vormig was bij vaginale penetratie. Ook werd dankzij de beelden het populaire geloof dat de baarmoeder groter wordt tijdens seks ontkracht.