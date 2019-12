Sporen van tweede wolf in Vlaanderen ontdekt in Oudsbergen

Er is waarschijnlijk een tweede wolf in Vlaanderen, zo melden Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) en het Agentschap voor Natuur en Bos donderdag. Boswachters van het ANB hebben in het Limburgse Oudsbergen meerdere pootafdrukken van een nieuwe wolf ontdekt. “Geen witte kerst, maar een wolvenkerst. Welkom Noël(la)?”, laat Demir op Facebook en Twitter weten.

De boswachters ontdekten donderdag, na een tip van een jogger, in Oudsbergen meerdere pootafdrukken van een wolf die waarschijnlijk niet toebehoren aan de reeds aanwezige wolf August. Specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) hebben bevestigd dat het om pootafdrukken van een wolf ging. Bovendien kunnen is zo goed als zeker uitgesloten dat het pootafdrukken van August zijn, aangezien er een duidelijk verschil in de grootte van de afdruk is.

Mogelijks partner voor August

De waarneming bevindt zich zeer kort bij het gekende leefgebied van wolf August. Als de tweede wolf een vrouwtje is, kan die zich misschien in het territorium van August vestigen. Het is echter ook mogelijk dat de wolf doortrekt naar andere gebieden. August, de mannelijke wolf, is vorige week nog op camera’s van INBO en het ANB vastgelegd.

De Vlaamse overheid roept iedereen in Vlaanderen op om de beschermde diersoort geen kwaad aan te doen. “Dit toont aan dat de Limburgse natuur uitermate geschikt is voor de wolf, maar daar gaan ook uitdagingen aan gepaard”, zegt Demir. “Niet alleen voor de veiligheid van bijvoorbeeld het vee, maar ook voor de mensen. Daarom vraag ik alertheid van iedereen die zich in onze bossen begeeft. Samenleven met de wolf is een uitdaging, maar die moeten we aangaan.”