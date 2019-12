Michel Lelièvre aangevallen in Anderlecht

Michel Lelièvre, de handlanger van Marc Dutroux die eerder deze maand was vrijgekomen na een jarenlang verblijf in de gevangenis, is woensdag het slachtoffer geworden van een agressie.

“De feiten vonden woensdag plaats in Anderlecht, tussen 12.00 en 13.00 uur”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Er is een onderzoek geopend voor opzettelijke slagen en verwondingen en vernielingen.”

De drugsverslaafde kompaan van Dutroux kreeg in 2004 25 jaar cel als lid van de bende-Dutroux. Hij werd toen schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van foltering en opsluiting van vier meisjes, waarvan er twee het met de dood bekochten.

Vervroegd vrij

Op 30 november had de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank besloten Lelièvre vervroegd vrij te laten. De rechter legde hem daarbij wel een reeks voorwaarden op. Zo moet Lelièvre Vlaams-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg, Limburg en sommige delen van Brussel vermijden. Hij mag zich niet in de nabijheid van de slachtoffers ophouden. Bovendien mag hij geen alcohol of drugs gebruiken en moet hij het drugsmilieu vermijden. Een enkelband, zoals Lelièvre zelf had gevraagd, bood volgens de rechter geen meerwaarde.

Anderlecht

Op 2 december heeft Lelièvre de gevangenis mogen verlaten, waarna hij onderdak vond in Anderlecht. Daar werd hij volgens de RTBF woensdag aangevallen, in zijn verblijfplaats. Zijn aanvallers zouden daarbij ook vernielingen hebben aangericht.