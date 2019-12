Mama verzint ingenieuze hack om zoontje stil te houden

Mama’s en papa’s weten het maar al te goed: baby’s willen altijd je aandacht en ze zullen er alles aan doen om die ook te krijgen. Opdat haar zoon niet altijd in tranen zou uitbarsten wanneer ze de kamer verliet, bedacht de Japanse Fuki Sato een ingenieus plan.

Fuki knutselde twee levensgrote kartonnen versies van haarzelf in elkaar, zodat haar zoontje zou denken dat ze altijd bij hem was. De kleine uk had niets door, waardoor Fuki weer verder kon met haar taken. Om de twintig minuten ging ze stiekem even kijken of haar zoontje het goed stelde. Fuki’s man deelde enkele beelden op Twitter en de ‘life hack’ ging snel viraal.