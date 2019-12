Luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor brandwonden als koffie omvalt

Luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de brandwonden die veroorzaakt worden als een beker hete koffie tijdens de vlucht omvalt op een passagier. Dat zegt het Europees Hof.

De zaak draait rond een jong meisje dat brandwonden opliep tijdens een vlucht van Palma de Mallorca naar Wenen toen de koffie op het uitklaptafeltje van haar vader op haar omviel. De familie vordert een schadevergoeding, maar de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij in kwestie zegt dat ze niet aansprakelijk is, omdat het niet zeker is dat het gaat om een ongeval ten gevolge van risico’s inherent aan een vlucht. De rechtbank in Oostenrijk verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie.

Verantwoordelijk voor elk letsel tijdens bediening

Het Europees Hof verwerpt het verweer van de luchtvaartmaatschappij. Volgens het Verdrag van Montreal – dat aansprakelijkheid in luchtvaartongevallen regelt – zijn ongevallen niet alleen een gevolg van typische vluchtrisico’s, zegt het Hof. Het begrip ongeval “strekt zich uit tot alle situaties die zich voordoen aan boord van een luchtvaartuig en waarbij een passagier lichamelijk letsel oploopt door een voorwerp dat wordt gebruikt voor het bedienen van passagiers, zonder dat hoeft te worden onderzocht of die situaties het gevolg zijn van een typisch luchtvaartrisico”, klinkt het.