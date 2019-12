Lijk van vermiste man in vriezer aangetroffen met opmerkelijk briefje

In de Amerikaanse staat Utah heeft de politie een vermiste man gevonden in een vriezer. Zijn levenloze lichaam lag daar al tien jaar. Bij zijn lijk lag een opvallend briefje…

Op 22 november klopte de thuiszorg aan bij het appartement van Jeanne Sourone-Mathers, in Tooele, een plaats in Tooele County (Utah). Daar troffen ze het levenloze lichaam van de 75-jarige vrouw aan. Ze bleek een natuurlijke dood te zijn gestorven. Even later vonden ze in een vriezer in het appartement nog een lijk, dat van Paul Edwards Mathers, haar 69-jarige echtgenoot die al tien jaar vermist was.

Niet vermoord

Bij zijn levenloze lichaam lag een briefje met een geschreven boodschap. “Mijn vrouw heeft mij niet vermoord”, stond erop. De boodschap was ondertekend door een notaris op 2 december 2008.

Uitkering

De politie vermoedt dat de man destijds terminaal ziek was. Hij werd het laatst gezien op 4 februari 2009. Wellicht stierf hij tussen 4 februari 2009 en 8 maart 2009. Vermoedelijk hield de vrouw zijn lijk verborgen om van zijn uitkering als oorlogsveteraan te kunnen blijven leven. Zo streek ze in die tien jaar tijd maar liefst 177.000 dollar (159.887 euro) op.