Leen Dendievel onderzoekt kinderwens in nieuw tv-programma

Leen Dendievel is binnenkort terug te zien op Eén. De actrice onderzoekt in het programma ‘Kinderwens’ het waarom van een kinderwens. Een persoonlijk onderwerp, want in november maakte Dendievel bekend dat ze zelf geen kinderen wil.

De actrice vraagt zichzelf luidop af waarom de meeste mensen kinderen willen. Dendievel is gelukkig getrouwd met zanger Udo en geniet van haar carrière. Ook al volstaat dit voor haar, toch voelt Dendievel een enorme sociale druk om kindjes te krijgen.

In het nieuwe programma raadpleegt Dendievel experten en ervaringsdeskundigen en praat ze openlijk over haar eigen gevoelens.

‘Kinderwens’ is later dit jaar te zien op Eén.