Carrefour lanceert nieuw ‘stedelijk’ winkelconcept

In hartje Brussel heeft Carrefour een nieuwe winkel met een nieuw concept geopend. Carrefour City is gericht op de stedelijke klant die ecologisch verantwoord wil winkelen.

Carrefour City opende donderdagochtend zijn deuren in de voetgangerszone op de Brusselse Anspachlaan. Het concept is volgens Carrefour «in lijn met de laatste consumptietrends» en «afgestemd op het leven van de stedelijke klant die op zoek is naar authenticiteit en die aangetrokken is door lokale producten, bio en milieu-aspecten zoals afvalvermindering».

Tweedehands meubels

Zo worden er in de winkel bio-producten, lokale producten en producten van het Carrefour-huismerk aangeboden. Daarnaast is het meubilair in de winkel «grotendeels gerecycleerd» en worden er niet-voedingsartikelen aangeboden «met focus op zero waste». Daarbij kan de klant zijn eigen doosjes en potjes meebrengen en heeft hij de keuze uit stoffen zakken of zakken gemaakt van zeeafval.

In de winkel bevindt zich ook een restaurantgedeelte met maaltijden om ter plaatse op te eten of mee te nemen. Volgens Carrefour-woordvoerder Marco Demerling wordt «een zeer groot deel» van de gerechten ter plaatse bereid.

Testwinkel

Volgens Demerling zijn er nog geen plannen om ook in andere steden Carrefour City’s te openen. «Daar wordt natuurlijk over nagedacht, maar er zijn nog geen concrete uitbreidingsplannen. Het gaat hier om een testwinkel.»