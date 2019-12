BIZAR. Professioneel racepiloot moet op snelheidscursus

Een Britse racepiloot is op snelheidscursus gestuurd nadat hij ongeveer vier kilometer per uur te snel reed op de autostrade. In die cursus moet hij zich bewust worden van zijn snelheid en wordt er gewerkt op gedragsverandering.

Oliver Webb is een 28-jarige professionele racepiloot die al heel wat races op zijn palmares heeft staan. Daarbij worden vaak hoge snelheden – tot meer dan 300 kilometer per uur – gehaald. Oliver moet echter oppassen dat hij zijn rijkunsten niet overal demonstreert, want na een – weliswaar milde – snelheidsovertreding, werd de Brit op snelheidcursus gestuurd. Hij stuurde het bizarre nieuws zelf de wereld in via zijn Instagram.

“Niets kan me neerhalen”

Oliver werd om 3 uur ’s nachts automatisch geflitst toen hij met zijn Aston Martin aan een snelheid van 52 miles per hour (ongeveer 84 kilometer per uur) reed. De toegestane snelheid was toen net verlaagd van 70 miles per hour (ongeveer 113 kilometer per uur) naar 50 miles per uur (ongeveer 80 kilometer per uur). Voor die lichte overtreding moet de racepiloot – die het gewoon is om normaal gezien zo’n slordige 200 kilometer per uur sneller te rijden – nu op cursus om zijn rijgedrag aan te passen. Oliver zelf maalt er niet om: “Niets kan me neerhalen, want het begint eindelijk te voelen als Kerstmis”, voegde hij toe aan de Instagram-post waarin hij het nieuws verkondigde.