Een glutenvrije kerst hoeft niet saai te zijn

Heb je deze kerst ook de vraag gekregen of je een glutenvrije optie kan voorzien, of heb je gewoon wat inspiratie nodig voor heerlijke glutenvrije recepten tijdens de feestdagen? Geen nood! Glutenvrij koken is absoluut niet zo moeilijk als je zou denken met deze lekkere recepten.

Over het algemeen laten de woorden “glutenvrije recepten” onze magen niet snel knorren. Vreemd eigenlijk, want geen gluten betekent niet dat je smaak of kwaliteit moet opofferen. Dit driegangenmenu dat je makkelijk thuis kunt bereiden bewijst het!

Deze recepten zijn genoeg voor 4 personen. Pas de hoeveelheden dus gerust aan naar hoeveel gasten jij over de vloer krijgt met de feestdagen.

Koraallinzensoep met pindakaas en kurkuma

Koraallinzen zijn rood-oranje van kleur en geven deze soep een warm kleurtje dat perfect is voor tijdens de feestdagen.

Wat heb je nodig?

Hoe ga je te werk?

Neem 1 grote pot om je soep in te bereiden. Fruit de versnipperde ui in de kokosolie met de kruiden. Voeg vervolgens de in blokjes gesneden wortel en de linzen toe. Roer goed en bedek het geheel met water. Laat het zachtjes koken gedurende 15 minuten tot de wortels zacht zijn.

Voeg de vloeibare sojaroom en pindakaas toe en mix alles samen. Breng het geheel op smaak met zout en peper en garneer met wat extra room en de pompoenzaadjes.

Smakelijk!

Tortilla lasagne met muskaatnoot

Een lasagne zonder pasta, is dat wel mogelijk? Best wel, en het is zelfs enorm lekker.

Wat heb je nodig?

Hoe ga je te werk?

Verwarm je oven op 190°C en smelt de kokosolie op een laagje bakpapier. Snij de butternutpompoen, zoete aardappel, paprika en ui en laat deze 25 a 30 minuten koken in de oven.

Was de spinazie en giet er vervolgens kokend water over. Laat dit uitdruppelen en zet opzij.

Giet de tomatensaus over je groenten en breng op smaak met peper, zout en zoete aardappelmeel.

Doe de helft van je groenten in een ovenvaste schaal en schik de spinazie erover. Bestrooi met moringa poeder.

Leg een laagje maistortilla’s op je groenten, net zoals een laagje lasagne pasta. Doe vervolgens je tweede laag groenten in de pot met opnieuw een laagje tortilla’s.

Gratineer met mozzarella en wat macapoeder.

Plaats je lasagna in de oven voor 20 tot 25 minuten. Garneer met basicilum zodra je mengsel uit de oven is.

Wist je dat: Gluten zitten niet alleen in producten zoals brood, maar bijvoorbeeld ook in producten zoals sojasaus en ketchup.

Glutenvrije Belle Hélène taartjes

Een Franse klassieker, eentje waar ook jij van kan genieten dankzij een paar kleine glutenvrije aanpassingen.

Wat heb je nodig?

Hoe ga je te werk?

Meng de gesmolten kokosolie met erytritol. Voeg er vervolgens een ei en water aan toe. Meng dit geheel samen met de amandelpoeder en de tijgernootmeel.

Vorm balletjes van het deeg en laat het daarna 1 uur rusten op een koele plaats.

Rol je deeg uit en snijd het in cirkelvormen.

Leg je deeg in kleine taartvormpjes. Vergeet de bodem niet met een vork te prikken voordat je ze 15 minuten op 180°C bakt.

Verwarm in de tussentijd de sojaroom en agavesiroop in een pan. Wanneer dit begint te sudderen, voeg je de chocoladestukjes aan toe. Haal het van het vuur en meng het overgebleven ei en de eierdooier in het warme mengsel. Blijf goed doorkloppen zodat de eieren niet bakken.

Giet het chocolademengsel in je taartvormpjes. Garneer met schijfjes peer. Zet je taartjes opnieuw in de oven voor 45 minuten, dit maal op 100°C.

