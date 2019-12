Weerbericht: warm en wisselvallig weer

Deze namiddag in het westen kans op wat lichte neerslag, elders nog overwegend droog met tijdelijke opklaringen. Zeer zacht bij maxima van 10 tot 15 graden. Morgen trekt de regen verder door ons land richting Duitsland en Nederland. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger met enkele opklaringen vanaf het westen. Het is aanhoudend zeer zacht met maxima van 8 tot 13 graden. De rukwinden kunnen tijdelijk oplopen tot 60 à 70 kilometer per uur en op de Ardense hoogten wat meer. Later overdag nemen de rukwinden af.

Zaterdag verwacht het KMI wolken en opklaringen. Een lokale bui is wel mogelijk, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas, maar het blijft overwegend droog. Het is wat minder zacht dan de voorgaande dagen met maxima van 4 graden in de Hoge Ardennen tot 8 à 10 graden in Laag- en Midden- België.

Zondag wordt een wisselvallige dag met perioden van regen of buien. Op het einde van de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen met ook opklaringen. We halen maxima van 4 of 5 graden op het Ardense reliëf tot 9 graden aan de kust.

Maandag verwachten we licht wisselvallig weer met opklaringen en wolkenvelden waaruit een plaatselijke bui kan vallen. De maxima schommelen van 4 tot 6 graden in de Ardennen en van 8 tot 10 graden elders.

Dinsdag lijkt het meestal droog te blijven met maar een kleine kans op een bui. We krijgen soms opklaringen en de maxima klimmen tot 7 graden in het centrum.

Ook woensdag is een lokale bui niet uitgesloten, maar blijft het dus mogelijk overwegend droog. De opklaringen zijn soms breed bij maxima rond 6 graden in het centrum.

bron: Belga