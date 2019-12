Vijf gedetineerden ontsnapt uit gevangenis van Turnhout

Uit de gevangenis van Turnhout zijn donderdagavond vijf gedetineerden ontsnapt. Dat zegt het Gevangeniswezen. De politie is meteen ter plaatse gekomen en is een zoekactie gestart. Volgens het Gevangeniswezen slaagden de vijf er omstreeks 20 uur tijdens de avondwandeling in om – zonder het gebruik van agressie – over de muur te klimmen. Vervolgens konden ze ontkomen met de hulp van een vluchtauto. Over de identiteit van de ontsnapten geeft het Gevangeniswezen voorlopig geen informatie.

Bron: Belga